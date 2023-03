Angel Di Maria ha lasciato Torino dopo aver saltato (andando al massimo in panchina) le ultime tre partite con la Juve. Allegri non lo ha voluto rischiare dopo l'affaticamento muscolare e risultati gli hanno dato una mano in questo senso.. Ma per Massimiliano Allegri è una buona notizia, perché ritroverà un giocatore con minutaggio nelle gambe e pronto per dare una mano alla squadra.In fondo, era difficile che Angel rinunciasse al tributo del suo popolo dopo la vittoria del Mondiale e il c.t Scaloni ha schierato nell'amichevole contro il Panama gli stessi undici che avevano affrontato in finale la Francia. Nessuna polemica in questo caso;Una squadra che però, si è dimostrata in grado di fare a meno anche della sua stella più luminosa. E in fondo, per certi aspetti, ancor più della qualificazione ai quarti di Europa League e della vittoria a San Siro, tra Friburgo ed Inter Allegri si porta dietro un altro successoQualcosa che per come l'argentino si era meritatamente preso questa squadra, era tutt'altro che scontata. Un'arma in più per affrontare il mese di aprile, quando i bianconeri giocheranno 9 partite in un mese e