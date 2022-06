Juventus is the biggest club in Italy, one of the teams interested in me.

At the moment I am reflecting, but I focus on holidays and family.

"Laè il club più grande d'Italia, è una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma mi concentro sulle vacanze e la famiglia". A parlare è Angel, in un video a cura di ESPN che ha subito fatto il giro dei social. Nel filmato, al Fideo viene mostrata una maglia bianconera della Vecchia Signora, alla vista della quale il giocatore non può fare a meno di sorridere e di affermare: "Arriva a proposito!". Completamente diversa, invece, la sua risposta di fronte alla maglia della: "No, questa non mi interessa".L'esterno argentino, come abbiamo già raccontato, ha chiesto ulteriore tempo alla Juve - forse altre due o tre settimane - prima di comunicare la scelta definitiva per il suo futuro. Al momento, come conferma anche ilche riportiamo di seguito, la sua intenzione sembra essere soltanto quella di godersi le vacanze, senza troppi pensieri.