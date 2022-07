Come racconta Gazzetta, nel comunicato ufficiale apparso sul sito della Juve, sono stati raccontati i termini dell’accordo. Nessuna sorpresa sulla durata: un solo anno di contratto, con Di Maria che nel luglio 2023 ha in programma di tornare nella sua Rosario per chiudere la carriera al Central, il club che l’ha lanciato nel professionismo. La Juve ha provato, nel corso della negoziazione, a convincere Angel a firmare per due stagioni.