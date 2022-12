Non cessa la gioia e l'entusiasmo dei giocatori argentini per la conquista dei Mondiali in Qatar, per quello che è il terzo trofeo in questa competizione della Seleccion. Il bianconero Angel Di Maria ha deciso di rendere indelebile il moment, grazie ad un tatuaggio raffigurante la Coppa del Mondo 'inciso' sulla gamba destra. Il tutto è stato immortalato attraverso un post condiviso tra le sue storie Instagram.