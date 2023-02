Finalmente un risultato da Juve in Europa, una vittoria pesante quando più serviva. La deve ad Angelpiù che a tutti, vista la tripletta, ma sulle spalle del Fideo c'è una Juve che ora, inevitabilmente, deve avere una consapevolezza diversa. Il punto di domanda prima di ogni gara c'è e un po' di scetticismo c'era anche prima di questa partita... la domanda: come finirà? Vedremo una Juve versione Monza o versione Lazio, Inter, Salernitana? E la risposta non è, o meglio, non è stata sempre la stessa, anzi.. La conclusione di questa frase sarebbe dovuta essere: "se Di Maria non l'avesse sbloccata subito?". Ma questo può valere un po' per tutto e in ogni senso. E quindi è meglio restare sulla testa, il vero nodo, e il se metterlo prima del fischio d'inizio, dando però un dato: se la Juve non affronta le gare nel modo migliore, concentrata e consapevole, può perdere con tutti, altrimenti è avversaria solida e rodata, che vince e allunga anche nel punteggio, che non si scioglie perché non conosce la difficoltà. Quando, invece, arriva un gol tutto si fa più complesso.Insomma, il nodo sta tutto lì. Nantes, però, rappresenta un piccolo ostacolo mentale superato anche lì dove la fatica si stava facendo più grande e a tratti insostenibile. Certo, non è l'Europa con tante stelle sul pallone e quella musica inconfondibile - l'unica pecca della stagione averla persa, dice Allegri in conferenza - ma è sempre l'Europa e dopo tre anni, dopo Lione, Porto e Villarreal, la Juve torna a superare un turno ad eliminazione diretta. E ora, con gli ottavi, ci sarà da abbattere la prossima barriera e così via, una dopo l'altra. Perché non può bastare, ma almeno è un inizio e qualche risposta inizia ad arrivare.