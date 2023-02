Come racconta Gazzetta, la passerella conclusiva ill’ha fatta per andare a prendersi il pallone della tripletta in mezzo al campo: è la sua prima grande notte europea con la Juve e non può finire nel dimenticatoio. "Sono contento di essere riuscito a concretizzare il lavoro della squadra - ha detto - volevamo superare il turno e abbiamo fatto un’ottima partita. Sono felice per i tre gol ma anche per essere riuscito ad alzare il livello. Insieme agli infortuni sono arrivate anche le critiche, sapevo che avrei potuto dare di più. Ho impiegato tempo a ritrovare la forma, ho avuto due ricadute in un mese e a livello mentale non è stato facile".