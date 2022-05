. Come vi abbiamo raccontato ieri ( QUI ), il club bianconero ha aperto ai contatti per El Fideo, proposto da Mendes, che piace tanto ai bianconeri e che il bianconero lo vorrebbe. Un desiderio reciproco, che potrà essere tramutato in realtà una volta definiti cifre e parametri del colpo, un parametro zero con un ingaggio da top a 34 anni. La Juve, però, va oltre questo aspetto perché il giocatore è un top assoluto e quindi merita una valutazione attenta. L'idea è concreta, specialmente nell'anno dell'addio a Paulo Dybala. Proprio come la Juventus, Di Maria è rimasto affascinato dal primo contatto con i bianconeri e lo scenario è aperto.Serve anche e soprattutto per innescare al meglio Dusan Vlahovic. Sì, perché tra le tantissime qualità che ha, l'argentino spicca negli assist: 68 in sette stagioni in Ligue 1. Il tutto oltre a valore assoluto, carisma ed esperienza. L'analisi sui numeri, riportata da Tuttosport, chiarisce proprio questo aspetto: "Di Maria è stato in tre campionati su sette il miglior assistman della Ligue 1 (2015-16; 2018-19 e 2019-20), e in sei su sette è stato tra i primi 10 per media assist ogni 90 minuti giocati (dati Wyscout). Un curriculum in cui spiccano i 19 assist del suo primo campionato a Parigi, stagione 2015-16". A DV7 stanno mancando i cross (anche rasoterra), sui quali aveva segnato 6 dei 12 gol su azione in campionato nella Fiorentina, che ne metteva 17,9 a partita contro i 12,8 della Juve. E Di Maria è un maestro anche in questo: nell’assist dalle zone laterali del campo, le sue preferite. 40 dei 68 assist totali arrivano da lì, il 58%, in tutti i modi. Tentazione assoluta.