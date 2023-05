Notte europea e quindi notte per Angel Di Maria, che su questi palcoscenici ha già dimostrato di dare il meglio. L'argentino sarà titolare insieme a Vlahovic in attacco e proverà a sbloccarsi visto che il gol non arriva da oltre un mese. L'ultimo risale proprio a una partita di Europa League, in casa contro il Friburgo. Da quel giorno non ha trovato più la via del gol.