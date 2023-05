No,ma la trattativa per il rinnovo del Fideo prosegue e avanza. Continuano infatti i contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore ma per arrivare alle battute finali di una trattativa non scontata, serve altro tempo ed altre certezze. La Champions è una di queste ma non sarà quello il fattore decisivo.Di Maria infatti ha più volte dichiarato l'apertura totale a prolungare la sua esperienza a Torino perché lui e la sua famiglia si trovano beneCosì come l'aspetto economico. Il Fideo aspetta comunque garanzie tecniche e di ambizione e in generale una gestione da condividere la prossima stagione.Così come l'estate scorsa, le offerte al Campione del Mondo non mancano. In particolare, riporta calciomercato.comLa proposta della Juve dovrà essere più convincente di quelle che stanno arrivando sul tavolo di Di Maria anche se dalla Continassa