La Juventus desidera come rinforzo per la prossima stagione il giocatore del Paris Saint Germain Angel Di Maria. Stando a quanto riporta Calciomercato.com ci sarebbe già in programma un incontro tra l'entourage dell'argentino e la società bianconera. È previsto entro fine stagione un summit con Mendes: un incontro chiave, ma non ancora decisivo.