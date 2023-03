Dopo essersi mandati messaggi reciproci a parole,. L'argentino ha infatti deciso di rimanere in Europa ancora per un anno e di conseguenza ha dato massima apertura a trattare con il club bianconero, dove ha più volte ribadito di sentirsi bene ed essere felice.In particolare, durante la sosta per le nazionali la dirigenza della Juve e l'entourage del giocatore si incontreranno per iniziare ad entrare nei dettagli dell'eventuale rinnovo, come riporta Tuttosport. Ea. Da valutare poi ci sarà in che situazione si troverà la Juve; se disputerà la Champions League e che progetto nel complesso metterà in piedi ma il rinnovo ora è possibile, le parti si avvicinano.