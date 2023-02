Come racconta Gazzetta, Allegri ha risposto anche sul rinnovo di Di Maria: "Di Maria è un campione e per questo è diverso, vede cose che altri non vedono, alza il livello della squadra e con lui giocano tutti più tranquilli. La differenza tra pre e post Mondiale è solo fisica. Noi siamo contenti di averlo. Il rinnovo? Per ora godiamocelo, poi vediamo il futuro. Allenarlo è un piacere".Allegri non vuole rinunciare a lui e la società proverà ad accontentarlo. Avrà pure 35 anni, ma con un mancino così può fare la differenza ancora a lungo.