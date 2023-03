E adesso il Fideo può restare. Come racconta La Gazzetta dello Sport, laè pronta a rompere gli indugi per rinnovare il contratto di, che scade a giugno. Almeno un anno in più, come si era immaginato in estate. Allegri vorrebbe la classe del 35enne ancora a disposizione nel prossimo campionato.Per il quotidiano, la trattativa scatterà a breve e, stando a quanto filtra da fonti argentine, le premesse sono buone. L’ex Psg in campo fa la differenza (7 gol e 7 assist) e a Torino si trova molto bene. Nelle prime chiacchierate informali, il Fideo non ha chiuso la porta all’eventualità di restare in bianconero anche senza la vetrina della Champions League. Ora Calvo e Cherubini non vogliono perdere tempo e hanno intenzione di mettere tutto nero su bianco.