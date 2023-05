Come racconta Gazzetta,ieri ha anche parlato della sua possibile permanenza a Torino. Il contratto scade il 30 giugno, ma lasono in contatto da tempo. C’è la possibilità di restare insieme almeno per un altro anno? "Stiamo discutendo con la società, io sono tranquillo e aspetto il finale di stagione. Non cambia assolutamente se andremo in Champions o no. Io qui mi trovo bene".