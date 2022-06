Il sogno di una notte di mezza estate di tutti i tifosi juventini potrebbe esaudirsi nei prossimi giorni, quando dalle parti della Mole potrebbe essere annunciato ufficialmente il nome di Angel Di Maria, corteggiato dai bianconeri ormai da diverse settimane. Il Fideo è infatti diventato la priorità di questa sessione di mercato, soprattutto in virtù della partenza di Dybala che cambia scenari e moduli di gioco, favorendo così l'inserimento del suo connazionale in un tridente offensivo, con due esterni e con Dusan Vlahovic al centro dell'attacco. Prima però biosgna definire gli ultimi dettagli, non solo con l'ex Real, ma soprattutto con la sua consorte Jorgelina, con la sua decisione che sarà risolutiva per l'attesa fumata bianca.



BLITZ A TORINO - Si tratterebbe infatti di trascorrere gli ultimi 12 mesi in Europa, magari non più nella fredda Parigi, ma in una città ben più calorosa come Torino e che possa soddisfare le esigenze dei coniugi. La coppia intanto si trova in vacanza ad Ibiza e non è da escludere che questa possa essere interrotta nel giro delle prossime ore, proprio per consentire a Di Maria e alla sua compagna di volare alla volta di Torino, sia per conoscere da vicino quella che sarà la loro prossima 'casa', ma soprattutto, per 'sposarsi' definitivamente con la Vecchia Signora. I bianconeri attendono ma gradirebbero avere una risposta certa nel giro delle prossime 48 ore, in modo da poter dirottare su altri obiettivi qualora questa dovesse clamorosamente saltare.