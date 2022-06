Come racconta Gazzetta, la Juve ha incontrato più volte l’agente di Angel Di Maria, con cui non c’è ancora accordo su durata e cifre: il Fideo vuole firmare per un solo anno, la Juve ne chiede due (oppure uno sconto sull’ingaggio) per beneficiare del decreto crescita. Filip Kostic, serbo da fascia sinistra, è l’altra pista da seguire in queste settimane.