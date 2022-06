Simone Pepe è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match Juventus-Milan legends previsto tra poche ore a Roseto degli Abruzzi, parlando anche del possibile approdo in bianconero di Angel Di Maria, per cui le prossime ore saranno decisive. Ecco il suo commento: "A 34 anni sta ancora benissimo fisicamente ed è al top. La Juve farebbe un grande acquisto. Pogba? Quando vai via dalla Juve se puoi tornarci lo fai subito, credo che ce l'abbiamo in testa tutti. Credo che questo ritorno farebbe ritrovare il miglior Pogba".