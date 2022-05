Come racconta Gazzetta, per la Juve sullo sfondo restano le altre due operazioni a parametro zero che tanto stanno facendo discutere. A Parigi sono ore cruciali per Angel Di Maria: peraltro l’argentino deve anche decidere se lasciare casa o meno. Leonardo lo terrebbe volentieri, c’è anche un’opzione a riguardo. Ma lui vuole una maglia da titolare per non perdere il Mondiale e l’occasione che gli prospetta la Juve lo alletta molto.