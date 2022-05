Come racconta Gazzetta, Angel Di Maria si è convinto che la Juventus può essere la destinazione giusta - e del resto, non ci sono offerte dello stesso livello, con il Benfica interessato ma non in grado di fare una proposta da top club europeo - ma non c’è ancora accordo totale. Il Fideo poi ha detto più di una volta che l’aspetto familiare è importante e sì, anche questo è un tema da definire.