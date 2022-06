Non arrivano notizie positive. Angel Di Maria è un po' più lontano dalla Juve. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, da Londra, la missione della dirigenza bianconera è stata ancora rimandata. Quantomeno nelle decisioni. Nella giornata di ieri, quella del tanto atteso incontro che si auspicava decisivo, non ha portato novità sostanziali. Semplicemente, le parti sono rimaste sulle proprie posizioni, scegliendo di proseguire nelle riflessioni. IL NODO DURATA - La Juve non ha chiuso per Di Maria, quindi. E tutta l'attesa mette certamente in pericolo l'operazione tra le parti. I bianconeri continuano a chiedere un biennale per Angel, riconoscendogli il massimo ingaggio possibile. Di Maria, invece, non vuole andare oltre l’intesa annuale, perchè, al termine della prossima stagione, che comprende anche il Mondiale, intende tornare in patria per chiudere la carriera al Rosario Central. L’accordo annuale, però, secondo la dirigenza bianconera imporrebbe uno stipendio ridotto rispetto a quello previsto per il contratto biennale. Dovranno venirsi incontro.