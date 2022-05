È polemica Jorgelina Cardoso, moglie di Angel Di Maria, nei confronti del PSG, che ha deciso di non rinnovare il contratto dell'esterno argentino e lasciarlo andare in scadenza: "Trentaquattro anni non sono niente se il tuo calcio dice che sei ancora giovane, ma i dirigenti ti hanno detto addio. Un'altra squadra beneficerà dei tuoi servizi come meriti e tirerà fuori il meglio di te", il pensiero della donna. Il Fideo, intanto, sembra a un passo dalla Juve. Con il club bianconero resta solo da definire la durata del contratto: il giocatore spinge per un accordo di un solo anno, mentre i dirigenti puntano a fargli firmare un biennale.