Nella serata di ieri l'Argentina ha raggiunto la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar, grazie alla vittoria ottenuta per 2-0 sull'Australia. Non è sceso in campo il bianconero Di Maria, protagonista invece nelle prime due uscite di questa competizione e che deve ancora capire quello che sarà il suo futuro a partire dalla prossima stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, Madama dovrà ancora capire se proseguire o meno i rapporti con Il Fideo, ma l'unica cosa certa è che ogni decisione verrà rimandata al termine dei Mondiali.