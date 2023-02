Ancora troppo presto. Però gli indizi iniziano a esserci tutti. Tra lae Angelpotrebbe non essere finita qui, anzi: l'ultima prestazione contro il Nantes ha allargato i caratteri di una verità assolutamente incontrovertibile. E cioè: la Juve ha proprio bisogno del Fideo. E il Fideo è disposto a restare ancora un po', tardando la decisione - già presa - di rientrare in Argentina, e precisamente al Rosario Central.- Ci sono le volontà, insomma. Ma non c'è tutto, non c'è il resto. Tra lai discorsi sul futuro sono stati inevitabilmente fermati dalle circostanze. I bianconeri attendono di conoscere il proprio destino tra sentenze e penalizzazioni. In particolare, se non dovesse arrivare la partecipazione alla prossima Champions League - che passa anche da quest'Europa League -, la dirigenza potrebbe pensare di tagliare ulteriormente ile tra i salari più pesanti c'è proprio quello del Fideo. Che tende la mano, anche per vie ufficiali; che però deve aspettare, come tutti, di conoscere le strade sulle quali finirà il club che ha portato agli ottavi di finale.