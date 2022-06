Come racconta Gazzetta, fase di stallo per Di Maria. L’esterno argentino svincolato dal Psg ha un grosso vantaggio, ovvero può arrivare senza costo del cartellino, però come tutti i parametri zero chiede un ingaggio importante. Di Maria dalla Juventus vuole un annuale a 7,5 milioni di euro a stagione, la stessa cifra che gli garantiva il Psg, più bonus (trattabili). Uno stipendio che la Signora sarebbe anche disposta a confermargli, ma a patto di fargli firmare un biennale, che permetterebbe al club di usufruire dello sconto sulle tasse previsto da Decreto Crescita (di cui possono beneficiare i giocatori che arrivano in Italia dopo due anni all’estero). L’argentino per ora resta fermo sulle sue posizioni.