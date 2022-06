Come racconta Gazzetta, Massimiliano Allegri considera l’esperienza, la classe e le caratteristiche tecnico-tattiche di Di Maria decisive per il suo progetto, il club sa che un’alternativa dello stesso livello non si trova fra gli svincolati, ma solo con soluzioni in cui bisogna pagare il cartellino. I fondi però non sono immediatamente disponibili, lo saranno solo in caso di cessioni remunerative che al momento faticano a concretizzarsi. La Juve adesso potrebbe aver superato l’ostacolo: se la sua prima offerta era per un biennale, in modo da poter sfruttare il Decreto Crescita, negli ultimi giorni ha deciso di venire incontro alle richieste dell’argentino.