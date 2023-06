Angelsi prepara all'ultima partita con la maglia della Juventus, poi non si volterà più indietro. Né passerà un altro mese a capire, a decidere, a prendere in considerazione qualsiasi percorso prima di intraprendere la grande scelta. Ebbene: la scelta è stata praticamente fatta. O meglio: è stata data una priorità, che è un ritorno alle origini.? Non ancora: sarà, quindiBenfica che ha visto andare alla grande nell'ultima Champions League, anche ai suoi danni, cioè a quelli della Juve. Juve che aveva provato a trattenere Angel - forte inoltre della possibilità degli sconti dovuti al Decreto Crescita -, ma che non ci è riuscita. Il motivo? La base di ripartenza proposta dall'entourage del Fideo, che avevano immaginato di proseguire almeno con lo stesso accordo. Senza Champions, la Juve ha per forza di cose dovuto rivedere tutti i piani. Che sono saltati. Che sono cambiati. Che hanno cambiato anche il destino di Angel Di Maria, di ritorno alla base.