Come racconta il Corriere dello Sport, Di Maria prende tempo: ammette l’interesse del club bianconero, non chiude la porta ma nemmeno la apre come auspica tutto il mondo Juve. L’ora delle decisioni non è ancora arrivata, insomma, bisogna attendere. E la telenovela si allunga, con un orizzonte che, al momento, resta ignoto. Pure l’entourage del giocatore conferma questo scenario: il Fideo chiede un ulteriore margine per ponderare al meglio con la moglie Jorgelina la sua scelta.