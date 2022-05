Tutto sembra andare in direzione Juve, ma Angel Di Maria non ha mai smesso di guardarsi attorno. A raccontare le ultime sulla sua situazione ci ha pensato il Mundo Deportivo, che ha sottolineato come il Fideo abbia strizzato l'occhio anche al Barcellona. Tra le squadre contattate dall'agente dell'argentino, pure i blaugrana, probabilmente con consiglio fraterno di Leo Messi.



CONFERME DALLA SPAGNA - Come sappiamo e come stiamo raccontando su IlBianconero.com, Di Maria è ormai promesso sposo della Juventus. Un vincolo che vale quasi quanto una firma, per un affare che potrebbe concretizzarsi ben prima di quanto atteso e per certi versi auspicato. "Deciderò", la sola parola concessa dal Fideo sul suo futuro poco dopo l'ultima partita con il Psg. E la decisione è stata (quasi) presa, come confermano anche in Spagna, dove sottolineano come la Juve sia la squadra posizionata più vicino ad Angel...