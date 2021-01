Angel Di Maria è stato accostato più volte alla Juventus nelle ultime sessioni di mercato. L'argentino è in scadenza di contratto e potrebbe diventare una di quelle occasioni di mercato delle quali ha parlato spesso Fabio Paratici. Il giocatore vuole rimanere al top e a 32 anni non se la sente di fare un passo indietro nella sua carriera: per questo infatti, secondo la stampa francese, Di Maria ha rifiutato un ritorno in patria al Rosario Central, club nel quale è cresciuto.