Come racconta il Corriere dello Sport, il tempo è invece scaduto per Angel. Il campione del Mondo, infatti, è tra quei giocatori che sa già di disputare questa sera l'ultima partita davanti ai tifosi dell'Allianz Stadium. Non sono mancati i momenti in cui ha trascinato la Juve, ma a conti fatti sono stati troppo pochi rispetto a quelli fatti di equivoci, di critiche, di incomprensioni. Anche di attesa, tra un infortunio e l'altro. La Juve ed El Fideo sono quindi già pronti a dirsi addio dopo un solo anno insieme, tutto sommato non sembra un addio particolarmente doloroso.