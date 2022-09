Non è stato il migliore degli inizi, e anche un po' per colpa sua. MaDisa benissimo di avere sulle spalle l'esperienza e la qualità per cambiare la sua storia bianconera. Di tempo però ce n'è poco, e pure stavolta per colpa sua. O meglio: per una sua decisione, che verrà - salvo clamorose sorprese - mantenuta fino alla fine. No, il Fideo non sta pensando ad oggi di rinnovare il proprio contratto con i bianconeri. E' ancora prestissimo, vero. Ma l'intenzione di rientrare in Argentina è più viva che mai e lo dimostra anche l'affetto che lo circonda tutte le volte in maglia Albiceleste.Dunque Di Maria potrebbe lasciare a fine anno, così come ampiamente previsto dall'estate di lunghissima trattativa e dall'unico anno di contratto firmato dalla Juventus. A contribuire, chiaramente, le difficoltà della Juventus e il feeling mai sbocciato con Massimiliano Allegri. Soprattutto, la certezza che con il Mondiale finirà una parte fondamentale della sua carriera, che attende di chiudere con molta partecipazione e accortezza. E' la sua ultima chance di alzare la Coppa del Mondo sfiorata nel 2014, è la grande occasione di finire in bellezza.Resta concentrato, ecco. Per non avere alcun rimpianto, da una parte e dall'altra.