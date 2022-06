Come racconta Tuttosport, il futuro di Di Maria dovrebbe essere in Italia e con la Juventus. La tentazione Barcellona resta. Ma i problemi finanziari - e di tesseramento - dei blaugrana - stanno convincendo Angel che sia rischioso aspettare dal momento che Kessie e Christensen , svincolati e promessi sposi del Barcellona da mesi, non sono ancora stati ufficializzati dalle parti del Camp Nou. Di Maria vuole evitare la fila e soprattutto non intende iniziare il precampionato in ritardo proprio perché il suo primo obiettivo è quello di arrivare in forma e lanciato al Mondiale in Qatar di novembre/dicembre.