Come racconta Gazzetta, il Fideo ha praticamente l’esperienza di tutta la rosa dei rivali può aiutare parecchio. Se sommiamo le partite giocate danelle coppe europee e in nazionale con l’Argentina, arriviamo a quota 256. Tutto il Friburgo (26 giocatori) si ferma a 399: in pratica un Di Maria e mezzo per fare tutta la squadra tedesca. Ma è chiaro che il peso delle partite disputate dal Fideo è ben diverso da quello della stragrande maggioranza dei ragazzi di Streich. Il paragone diventa persino imbarazzante se parliamo di trofei: 32 tra club e nazionale per Angel, 9 per il Friburgo, senza contare quelli di un giovanissimo Lienhart al Real Madrid (giocò una sola partita in Coppa del Re, prima di essere aggregato alla seconda squadra in pianta stabile per due stagioni tra il 2015 e il 2017). Sulla mentalità vincente di Di Maria, basta chiedere a un argentino qualunque: oro olimpico a Pechino nel 2008? Gol di Angel. Coppa America alzata nel 2021? Rete del Fideo. Finalissima contro l’Italia? Di Maria a segno. Finale a Qatar 2022? Altro gol di Angel.