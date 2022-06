Perde l'Italia nella Finalissima di Wembley contro l'Argentina, trascinata da un Angel Di Maria in forma strepitosa e che, ora piu che mai ha convinto pienamente la Juve ad accelerare verso di lui, semmai ce ne fosse stato ulteriormente bisogno. Lampi di classe, tocchi deliziosi per i propri compagni o, come nell'occasione in cui ha beffato Donnarumma, con un sublime pallonetto. Insomma, se qualcuno fosse ancora stato scettico sulla sua età anagrafica, possiamo ampiamente dire che è stato smentito senza ammissioni di replica, perchè quello visto ieri sera sembrava un vent'enne in piena rampa di lancio, ma con le doti già del campione affermato.



SUMMIT JUVE - Ora bisogna solo trovare l'intesa giusta tra la Vecchia Signora e il Fideo, che al momento balla sulla durata del contratto. La volontà di Madama è quella di optare per un biennale a circa 7-8 milioni di euro stagionali, ma il desiderio dell'ormai ex Psg sarebbe quello di firmare per un anno e arrivare così in forma al Mondiale, per poi concludere la sua carriera in Argentina. Dunque, non è sulle cifre che si sta discutendo, accordate già da tempo e riproposte anche nell'incontro di ieri tenutosi tra il giocatore e la dirigenza bianconera nella capitale inglese, bensì sul periodo che l'ex Real dovrà trascorrere all'ombra della Mole.



L'OPZIONE - I bianconeri spingono fortemente verso questa direzione anche per usufruire del Decreto Crescita, il quale non varrebbe nel caso in cui Di Maria dovesse apporre la propria firma solo per 365 giorni. Ecco che qui scatterebbe il piano B della Juve e consiste nell'assecondare l'argentino, ma a condizioni economiche imposte dai dirigenti della Continassa che, in questo caso scenderebbero attorno ai 5/6 milioni. Da Torino, le carte sono state già rivelate, ora spetta al Fideo decidere su quale delle due dovrà mettere nero su bianco.