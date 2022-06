Angel Di Maria è ancora a Ibiza in vacanza, come dimostrano i suoi profili social. Tuttavia, come riportato recentemente, l'attaccante argentino avrebbe scelto di trasferirsi alla Juventus a partire dalla prossima stagione. Un ruolo chiave è stato giocato dalla moglie Jorgelina Cardoso, che ieri con il "follow" su Instagram al club bianconero ha di fatto confermato il futuro del marito.



IL RETROSCENA - Eppure inizialmente sembrava che la donna spingesse el Fideo a rifiutare la Juve, in quanto avrebbe preferito il trasferimento a Barcellona. Come svela oggi il Corriere dello Sport, però, Di Maria era già stato in più occasioni vicino alla Juventus. La prima volta nel 2010, quando il giocatore si trasferì dal Benfica al Real Madrid per 33 milioni. Marotta avrebbe potuto offrire qualche contropartita come Diego o Felipe Melo. Poi nel 2014, quando è giunta al termine la sua avventura con i blancos, la Signora ci aveva riprovato proponendo Arturo Vidal ma allora aveva vinto il Manchester United con un'offerta da 75 milioni. Solo una stagione dopo il passaggio al Paris Saint Germain per 63 milioni, con la Juve che aveva effettuato soltanto un sondaggio. Più di un contatto anche nel 2017 e 2018, senza che però si avviasse una vera e propria trattativa. Ora il momento è arrivato, Angel Di Maria è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus.