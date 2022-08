Secondo quanto riportato da Sky Sport, la situazione di Angelsarà in costante aggiornamento. Per il suo infortunio bisogna aspettare 9 giorni, quando sarà rivisto. Sky ha ipotizzato un mese di stop. "Ma si andrà cauti, c’è il Mondiale da giocare, e lui non vuole perderlo - le parole raccolte dall'emittente sportiva -. Andrà in campo quando sarà sicuro e guarito. Il Fideo punta alla prima di Champions del 6 settembre. È una perdita pesantissima, è l’uomo di maggior talento. Ha già fatto capire quanto serve".