Angel, dopo aver vinto il Mondiale in Qatar, ha pensato di lasciare la. Una separazione anticipata, rispetto a quella programmata per il termine della stagione. Nella testa del Fideo, secondo l'edizione odierna de La Stampa, inizialmente era balenata l'idea di trasferirsi alclub dove come noto vuole concludere la sua carriera, già nel corso del mercato di gennaio.Allegri ha bisogno di Angel e delle sue giocate. Dei suoi guizzi, che come dimostrato contro il Napoli possono rivelarsi decisivi. Quando Max si affida ad Angel l'argentino risponde fornendo certezze, ora che gli infortuni sembrano essere alle spalle. L'idea del Rosario Central non è certo abbandonata, ma è tornata ad essere come inizialmente preventivato, la sua meta al termine della stagione con la maglia bianconera.