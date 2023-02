L'edizione online di Gazzetta rivela un retroscena di mercato su, che la Juve ha aspettato più a lungo di quanto pensasse inizialmente. Per il quotidiano, i bianconeri avevano dato diversi ultimatum all’entourage del calciatore, ma l’argentino continuava a prendere tempo perché - dopo tanti anni a Parigi - intendeva trovare una collocazione ideale anche per la moglie e le figlie. Non ne ha mai fatto segreto, circa il peso della famiglia sulle sue scelte.