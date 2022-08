Come racconta Gazzetta,dal 2010 a oggi è il terzo giocatore ad aver fornito più assist nei top 5 campionati europei, meglio di lui hanno fatto solo Messi e Muller. Nell’ultima stagione con il Psg l’argentino ha avuto un rendimento nettamente superiore alla media per assist, occasioni create e cross, ciò che è mancato alla Juventus. È il giocatore perfetto per Allegri, che al reparto offensivo ama lasciare ampia libertà: il Fideo parte da destra per poter rientrare sul sinistro, il suo piede forte, ma è abituato a muoversi su tutto il fronte dell’attacco.