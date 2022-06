Come racconta Gazzetta, la posizione di Di Maria si è sicuramente ammorbidita, anche perché il suo piano B, il Barcellona, è sfumato in poche ore: gli spagnoli, che nei giorni scorsi avevano fatto un sondaggio per l’ex Psg, si sono defilati, ufficialmente per una questione d’età (Di Maria ha 34 anni), in realtà per motivi economici (il club non ha una situazione finanziaria così florida). All’argentino quindi resta solo l’offerta del Benfica, che ha decisamente meno fascino dei bianconeri.