E' quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'argentino conquisti la pole nella spettacolare caccia alle stelle della società bianconera. Sì, perché Angel ha ormai deciso di tagliare i ponti con il Psg e sembra sempre più convinto di sposare la causa juventina. Resta ancora differenza sul piano economico, ma le distanze sono ridotte, nonostante la pressione del Manchester United. E' attratto dall’idea di giocare in Italia, con una maglia da titolare della Juve e un posto in Qatar da prendersi. Le buone notizie dalla Francia potrebbero presto unirsi a quelle legate a Paul Pogba. Con anche Perisic in ballo.Tre parametri zero dai costi di ingaggio elevati, ma tre top giocatori. E, si legge sulla Gazzetta, "non a caso in questi frangenti i vertici del club juventino si stanno confrontando con gli esponenti di Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli: l’obiettivo è quello di tenere in linea di galleggiamento i costi, a dispetto delle tante operazioni all’orizzonte. Ecco perché la trasferta di Cherubini nella City assume sempre maggiore importanza. Il manager umbro si tratterrà nella capitale inglese anche oggi e probabilmente pure domani. Nel frattempo sono positivi i contatti per i quattro gioielli in lizza".