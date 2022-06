Taglio alle spalle di Chiellini e tocco sotto a saltare Donnarumma, per il 2 a 0 dell’Argentina. Così Angel Di Maria ha incantato Wembley e tutti gli spettatori collegati per seguire la Finalissima. Un primo tempo convincente, di qualità, quello del Fideo. Su di lui, e non potrebbe essere altrimenti, gli occhi di tutto il mondo Juve, dai dirigenti in missione a Londra ai tifosi che, sui social, si mostrano già pienamente convinti del possibile colpo di mercato dei bianconeri.



