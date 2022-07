I primi due colpi del mercato dellasono Angele Paul. Due colpi di valore assoluto per cui laha chiuso già da circa un paio di settimane. Entrambi si stavano godendo le loro: il Fideo a Ibiza mentre Paul Pogba è a Miami dove si allena con l'ex numero 10 della Juventus Paulo Dybala. Per entrambi manca solo l'ufficialità con le firme sul contratto e le consuete visite mediche al JMedical di Torino.I tifosi sono in fermento per conoscere la data di arrivo a Torino dei due e accoglierli nel migliore dei modi, magari strappando una foto o un autografo. Sono attesi entrambiquando Paul Pogba tornerà al JMedical e i tifosi sono pronti ad accoglierli al meglio. Sarebbero loro i primi due colpi in entrata della Juventus.