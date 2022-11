Il derby d’Italia con vista sul Mondiale, che arriverà a pochi giorni e partite dalla pausa, quella che servirà alla Juventus per sistemarsi, ricaricare le pile e rientrare più forte da gennaio. Prima, però, alla Juventus servono risultati, a partire dal big match di domani, che vedrà recuperi ma anche molte assenze. Ancora 9 gli indisponibili per Allegri, che però avrà a disposizione per la classica contro l’Inter. Prima di dare l’ultimo assalto alla Coppa del Mondo in Qatar con l’Argentina, il Fideo deve conquistare i tifosi della Juve, che nell'ultimo periodo gli hanno perdonato sempre meno le assenze e che immaginavano un altro impatto.- Appena 7 presenze stagionali per l'argentino che però, dal primo minuto o a gara in corso ci sarà contro l’Inter. Lavora in gruppo già da inizio settimana e Allegri spera sia in grado di incidere con le sue giocate di classe come ha fatto tante volte in sfide speciali come Benfica-Porto, Real Madrid-Barcellona o Psg-Marsiglia. Partitissime alla Di Maria, appunto, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Fuori dall’infermeria per il derby d’Italia anche Gleison Bremer e Dusan Vlahovic, abili e arruolati, anche se Allegri non ha ancora sciolto i dubbi sulle maglie da titolari. Per loro e per il Fideo, ma averli fa già la differenza. E il colpo dell'argentino è più che atteso.