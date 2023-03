Dieci giorni dall'infortunio, dieci giorni dal problema accusato con il Friburgo. Un crampo sospetto accusato dopo il gol vittoria, con gli esami strumentali che avevano escluso lesioni. La Juve aveva deciso di lasciarlo a riposo, convocandolo solo per casi estremi contro il Friburgo al ritorno, ma è stato risparmiato proprio in vista di domenica. In Germania nessun riscaldamento pre-partita sul campo e nemmeno sulla corsia laterale. Max Allegri si è detto fiducioso e ha smorzato il problema negli ultimi giorni, ma di fatto Di Maria ha svolto a malapena un solo allenamento con i compagni di squadra negli ultimi dieci giorni.Contro l'Inter è stato convocato e proverà ad esserci fino all'ultimo nel derby d'Italia, che potrebbe fare un'enorme differenza, perché quando Angel c'è, è tutta un'altra cosa. E, come ribadisce il Corriere dello Sport, la trattativa avviata per il rinnovo fa capire come abbia conquistato tutti alla Continassa. Di Maria di sicuro vuole esserci anche stasera contro l'Inter, è carico e pronto a metterci tutto per chiudere al meglio prima della sosta.