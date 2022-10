Come racconta Gazzetta, l’infortunio di Haifa è il terzo della stagione per. Prima il ko all’adduttore della coscia sinistra nell’esordio contro il Sassuolo, poi il riacutizzarsi dello stesso fastidio nel primo tempo di Fiorentina-Juve. Ieri un nuovo guaio muscolare, arrivato in un periodo in cui oltretutto l’ex Psg è sceso in campo soltanto in Europa - e quindi una volta a settimana - a causa del cartellino rosso rimediato a Monza prima della pausa per le nazionali. A conti fatti, Angel ha già saltato 4 match per infortunio e due per squalifica. E il conto si allungherà nelle prossime settimane.