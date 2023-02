Angelè stato protagonista oggi di una lunga intervista a Espn Argentina. Queste alcune delle sue dichiarazioni:– “H ascoltato e non mi sono piaciute molto (Le parole del presidente del Rosario ndr). Non è il caso di dire queste cose in questo momento, perché fanno illudere la gente, quelli che stanno male sono io e loro. Decido io quando è il momento, per questo sono sempre stato nei migliori club. La decisione di tornare al Central spetta a me. Non è quello che mi danno o mi propongono che é importante, è che scelgo io il momento. Io guardo tutte le partite del Central, il fatto che io non pubblichi cose sui social network non significa nulla. Nessuno deve propormi niente, è una mia decisione”.– “Futuro in Europa? Non ho preferenze. Sono felice qui. Il club ha diversi problemi, negli ultimi tempi non si sta parlando molto del rinnovo. Non ho parlato con la Juve, né con altri club. Cerco di pensare solo a giocare e di dimostrare il mio valore in ogni partita, poi vedremo cosa accadrà”.– “Ieri mi sono chinato perché sentivo tirare dietro, mi ha chiesto come stessi e ho detto che ce la facevo, ma mi ha cambiato lo stesso. Non ci sono rimasto proprio bene, oggi ci ho parlato e mi ha detto che voleva prendersi cura di me, che tra poco ci sarà un’altra partita importante. Da parte mia è comprensibile questo”.- "Non sogno più il prossimo Mondiale. Credo nella prossima Copa America, farò tutto il possibile, ma mi piacerebbe esserci. E' fondamentale che io continui a giocare in Europa per esserci alla prossima Copa America, altrimenti Scaloni non ti considera: bisogna essere al 100%. Leo deve essere al prossimo Mondiale, sì o sì. È Leo. Sette Palloni d'Oro, Champions League, ha vinto tutto con il Barcellona. È il migliore della storia".