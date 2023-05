"L’ultima recita del Fideo finisce nel peggiore dei modi, tra i fischi dello Stadium. Ingenerosi, anche se Angel spreca in spaccata volante, da pochi passi, l’assist di Kean e non è brillante, tanto che sembra rallentare la manovra." Questo il commento del Corriere dello Sport sulla prestazione di Angel Di Maria, che prende 5 in pagella.