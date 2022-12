Non trova pace l'esterno della Juve Angel Di Maria, che dopo l'avvio altalenante con Madama, ora si trova ad affrontare ulteriori problemi fisici anche al Mondiale con la sua nazionale. In queste ore però filtra ottimismo riguardo alle sue condizioni fisiche e ci sono buone probabilità di vederlo in campo nella sfida contro la Croazia, valida a garantirsi il pass per la finalissima.