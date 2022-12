Al fianco di Angel, in Qatar, come di consueto c’è la moglie, insieme alle figlie. Scatenata in tribuna, è la prima tifosa del Fideo e dell’Albiceleste. Dopo la vittoria contro l’Olanda, ha pubblicato un video dove canta l’ormai celebre coro dei tifosi della Seleccion: “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, vera e propria colonna sonora della competizione, intervallato da un urlo: “Te amo”.Non solo campo, però, per Jorgelina Cardoso e per la sua famiglia che tra una partita e l’altra si gode la vacanza, come dimostrano le immagini pubblicate sui social.